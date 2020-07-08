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Билайн раскрыл, как вырос интерес абонентов к порно во время самоизоляции
А ещё к сервисам еды
Российский оператор сотовой связи Билайн раскрыл, как вырос интерес абонентов к порно во время самоизоляции. За сто дней такого режима пользователи мобильного интернета стали чаще посещать сайты для взрослых.
Рост составил 57,9% по сравнению с началом года, утверждают в «Вымпелкоме» (компания-владелец бренда Билайн). По информации аналитиков, мужчины в семь раз активнее женщин заходили на порносайты. Наибольший интерес проявили пользователи в возрасте 30–40 лет.
Также среди абонентов Билайна вырос интерес к сервисам доставки еды: количество заходов на «Яндекс.Еду» и Delivery Club увеличилось на 35,5% по сравнению с предыдущими месяцами.
Издание «Ведомости» пишет, что остальные операторы не стали рассказывать, насколько вырос интерес их абонентов к взрослому контенту. Они отметили рост популярности сервисов доставки еды, а также образовательных и развлекательных сайтов.