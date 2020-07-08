Билайн раскрыл, как вырос интерес абонентов к порно во время самоизоляции

Рост составил 57,9% по сравнению с началом года, утверждают в «Вымпелкоме» (компания-владелец бренда Билайн). По информации аналитиков, мужчины в семь раз активнее женщин заходили на порносайты. Наибольший интерес проявили пользователи в возрасте 30–40 лет.

Также среди абонентов Билайна вырос интерес к сервисам доставки еды: количество заходов на «Яндекс.Еду» и Delivery Club увеличилось на 35,5% по сравнению с предыдущими месяцами.

Издание «Ведомости» пишет, что остальные операторы не стали рассказывать, насколько вырос интерес их абонентов к взрослому контенту. Они отметили рост популярности сервисов доставки еды, а также образовательных и развлекательных сайтов.