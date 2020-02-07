Билайн распродаёт в России смартфоны Samsung за полцены

Скидка действует только при покупке устройств в комплекте с аксессуарами и тарифом из новой линейки «Близкие люди». Так Билайн предлагает несколько комплектов со смартфонами Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50. Аксессуары же к ним покупатель сможет выбрать самостоятельно из более чем тысячи вариантов.

Что касается тарифов, то при покупке клиент получит предоплаченные на полгода или девять месяц услуги связи (в зависимости от региона). Например в Москве в составе комплекта доступен тариф «Близкие люди 3» на полгода.

Приобрести смартфон с аксессуарами и тарифом можно и в рассрочку. Акция проходит в интернет-магазине и собственных офисах продаж оператора с 6 февраля по 15 марта 2020 года.