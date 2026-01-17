Билайн рассказал о трёх самых опасных схемах телефонных мошенников

Билайн рассказал о трёх самых опасных схемах телефонных мошенниковВ 2025 году
За длинные новогодние выходные система Билайна выявила 25,6 млн подозрительных звонков. Из них 4,2 млн были сразу заблокированы или перенаправлены на виртуального помощника. Чаще всего мошенники звонили жителям Центрального региона, Москвы и юга РФ. В 60% случаев их целями становились мужчины.
По сравнению с прошлым годом опасных звонков стало меньше: в первую неделю 2026 года их было в 2,5 раза меньше, чем в тот же период 2025-го.
Билайн выделил три самые популярные схемы:
-
Жертве присылают сообщение о взломе Госуслуг и предлагают позвонить «специалисту». В разговоре человек таким образом сам выдаёт личные данные или коды доступа.
-
Звонят якобы из ЖКХ и просят передать показания или код через мессенджер. Затем «сотрудники полиции» убеждают перевести деньги на «безопасный счёт».
-
Людям, ищущим работу, предлагают онлайн-собеседование и просят включить демонстрацию экрана. Так мошенники могут украсть деньги или установить вирусы.