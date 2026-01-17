Билайн рассказал о трёх самых опасных схемах телефонных мошенников

За длинные новогодние выходные система Билайна выявила 25,6 млн подозрительных звонков. Из них 4,2 млн были сразу заблокированы или перенаправлены на виртуального помощника. Чаще всего мошенники звонили жителям Центрального региона, Москвы и юга РФ. В 60% случаев их целями становились мужчины.

По сравнению с прошлым годом опасных звонков стало меньше: в первую неделю 2026 года их было в 2,5 раза меньше, чем в тот же период 2025-го.

Билайн выделил три самые популярные схемы: