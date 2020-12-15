Билайн рассказал о защите абонентов от платных подписок в интернете

Представители Билайна говорят, что ради безопасности клиентов создали и внедрили целый комплекс мер. Благодаря этому количество обращений в соцсетях, связанных с платными подписками, сократилось в 2,5 раза, а количество звонков в колл-центр — в 2 раза.

Ранее абонент Билайн мог случайно подключить платную подписку, нажав на всплывающий баннер в интернете. В итоге с клиентов затем списывали деньги. Теперь же компания сделала так, чтобы при подключении подписок человек мог сразу увидеть всю информацию об их стоимости.