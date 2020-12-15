Наука и технологии
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Билайн рассказал о защите абонентов от платных подписок в интернете
Теперь жалоб по этому поводу стало меньше
Билайн поделился результатами работы по защите абонентов от платных подписок в интернете. Компания утверждает, что сократила жалобы на навязчивые подписки в 2,5 раза.
Представители Билайна говорят, что ради безопасности клиентов создали и внедрили целый комплекс мер. Благодаря этому количество обращений в соцсетях, связанных с платными подписками, сократилось в 2,5 раза, а количество звонков в колл-центр — в 2 раза.
Ранее абонент Билайн мог случайно подключить платную подписку, нажав на всплывающий баннер в интернете. В итоге с клиентов затем списывали деньги. Теперь же компания сделала так, чтобы при подключении подписок человек мог сразу увидеть всю информацию об их стоимости.