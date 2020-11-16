Билайн сделал безлимитный интернет в московском метро бесплатным

Согласно пресс-релизу Билайна, подключение к акции автоматическое, от клиента не требуется совершать никаких действий. Оператор связи рассказал, что построил почти 900 новых базовых станций, чтобы улучшить покрытие мобильной связью внутри метро. Утверждается, что средние скорости интернета Билайн выросли до 16,5 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы загружать фильмы, например.

Акция с бесплатным и безлимитным интернетом в метро действует для абонентов Билайн предоплатной системы расчётов с 12 ноября 2020 по 12 января 2021 года. Из-за технических особенностей возможна тарификация лишь первых 30-150 Мб.