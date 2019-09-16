«Билайн» сделал мобильный интернет в Петербурге бесплатным в честь модернизации 4G-сети

Полностью модернизация будет завершена в первом квартале 2020 года. Оператор уже успел установить более 1000 новых базовых станций 4G в партнёрстве с Huawei. Обновление оборудования повысило качество голосовых услуг, скорость мобильного интернета и улучшило проникновение сигнала в труднодоступных местах. В пресс-релизе компании сказано, что средняя скорость на одного абонента в сети 4G выросла в три раза.

Чтобы опробовать сеть, нужно купить SIM-карту «Билайна» или, если она уже есть, просто набрать номер «333».