Билайн сделал семейные тарифы выгоднее

Из пресс-релиза Билайна следует, что с 29 января по 31 марта 2021 года абоненты смогут объединить до 6 номеров в рамках одного тарифа «Близкие люди» бесплатно. Это предложение действительно только для тех, кто впервые подключает дополнительные номера к своему тарифу. Отметим, что речь идёт об услугах «Дели всё» / «Дели гиги». Абоненты смогут подключить до пяти номеров бесплатно и делиться с ними пакетами минут, SMS и/или ГБ.

Напомним, тарифы линейки «Близкие люди» позволяют объединить номера членов семьи, управлять услугами для них, а оплачивать только один счёт (а не несколько номеров, как раньше). Эти тарифы объединяют многие услуги, в том числе большие пакеты минут, пакет интернета или безлимитный интернет, безлимитные опции, доступ к «Билайн ТВ» для дома или мобильных устройств, домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с.