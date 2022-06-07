Билайн снизил стоимость звонков в Донбасс и Запорожье

Отмечается, что Билайн оформляет звонки в эти регионы как международные. Что касается стоимости, то у оператора звонок на номера с кодами +7949, +7959 и +7990 стоит всего 3 рубля за минуту разговора и SMS. Ранее цена составляла 25 рублей.

«Коммерсант» опросил других операторов, чтобы узнать, как будут определяться звонки в вышеперечисленные регионы. В Tele2 сообщили, что звонки на эти номера определяются как междугородные, в МТС — в «ДНР» и «ЛНР» определяются как междугородные, а на номера «+7Телеком» как международные. В МегаФоне сообщили, что номера с кодом +7990 «не отображаются» в базе оператора.

«Коммерсант» напомнил, что Россия в рамках «договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 21 февраля предоставила непризнанным международным сообществом республикам ресурс нумерации. При этом, как отмечают аналитики, российские операторы, видимо, опасаются санкций из-за изменения статуса номеров.