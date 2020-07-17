Билайн в два раза увеличил объём интернет-трафика в новом тарифе для компьютеров

Новинка предназначена для для модемов и роутеров, пакеты минут и SMS не предусмотрены, пишет Mobile-review.com. В старом «Интернет для компьютера» дневной пакет трафика составлял 30 ГБ в месяц, в новом — 60 ГБ. В ночное время действует интернет-безлимит. Также в тарифе появилась возможность подключения до четырёх дополнительных номеров. Абонентская плата в «Интернет PRO» осталась прежней (как в «Интернет для компьютера») — 900 рублей в месяц. То есть тариф действительно изменился в лучшую сторону.

Немаловажно, что в «Интернет PRO» предусмотрена безлимитная раздача интернета.