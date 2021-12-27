Билайн выпустил тариф с подпиской Яндекса в комплекте

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Билайн выпустил тариф с подпиской Яндекса в комплектеДолжно быть выгоднее, чем по отдельности
«Билайн» и «Яндекс плюс» представили совместный тарифный план — «Близкие люди с “Яндекс плюс”». Как можно догадаться, в него наряду с услугами связи входит подписка.
Тариф составляют пакет минут (700), интернета (30 ГБ) и безлимитные мессенджеры, а также доступ к «Кинопоиску», «Яндекс.музыке» и кешбэку баллами в сервисах «Яндекса».
Новый тариф базируется на старом — «Близкие люди 2». Однако в нём использование сервисов «Яндекса» не будет расходовать основной пакет трафика. То есть смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и подкасты можно будет без всяких ограничений.
Абонентская плата по тарифу «Близкие люди с “Яндекс плюс”» зависит от региона, но должна быть выгоднее, чем отдельная оплата подписки и связи. В Москве тариф сейчас предлагается за 789 рублей.
Источник: Билайн