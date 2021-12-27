Билайн выпустил тариф с подпиской Яндекса в комплекте

Тариф составляют пакет минут (700), интернета (30 ГБ) и безлимитные мессенджеры, а также доступ к «Кинопоиску», «Яндекс.музыке» и кешбэку баллами в сервисах «Яндекса».

Новый тариф базируется на старом — «Близкие люди 2». Однако в нём использование сервисов «Яндекса» не будет расходовать основной пакет трафика. То есть смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и подкасты можно будет без всяких ограничений.

Абонентская плата по тарифу «Близкие люди с “Яндекс плюс”» зависит от региона, но должна быть выгоднее, чем отдельная оплата подписки и связи. В Москве тариф сейчас предлагается за 789 рублей.