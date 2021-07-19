Билайн выпустил трекер для слежки за питомцами

Трекер называется Geozon Pet Radar. В комплекте с ним идёт год услуг связи для работы GPS-модуля по тарифному плану «Для умных вещей». Трекер использует 4G, а покрытие этой сети у Билайна широкое. Поэтому хозяева собак смогут точно определить местоположение животного. Следить за ним можно будет в прямом эфире через приложение Geozon Care. Можно даже слушать, что происходит с собакой. На трекере также есть кнопка SOS, которую смогут нажать люди, нашедшие потерявшуюся собаку. Geozon Pet Radar и услуги связи на год стоят 4990 рублей.

Что касается приложения Petset, оно содержит курсы по воспитанию, информацию о здоровье животного. Также через него можно получить онлайн-консультацию у кинолога и ветеринара.