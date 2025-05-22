Билайн запустил детективную игру по основам кибербезопасности в Minecraft

Билайн представил новую карту для Minecraft под названием «Охотники на мошенников». Это детективная игра, где участники изучают виртуальный город ScamCity, чтобы разгадывать схемы обмана и ловить злоумышленников. Геймеры используют виртуальные смартфоны и специальные бустеры безопасности для распознавания фишинга, поддельных сайтов и звонков от «банков». Жители города, управляемые искусственным интеллектом, рассказывают правдоподобные истории мошенничества, что помогает лучше понять суть проблемы.

Игра включает более 100 видов мошеннических схем, превращая обучение кибербезопасности в интересный процесс. Игроки узнают, как защитить личные данные и противостоять угрозам, пользуясь сервисом «Моя безопасность» от Билайна. За успешную охоту начисляются соты — внутриигровая валюта, которую можно обменять на промокоды в магазине компании. Еженедельно трое лучших игроков рейтинга получают уникальные призы, такие как куб-антискама или лампа в стиле Minecraft.

Центральным местом на карте стала башня Билайна. Там можно подзаряжать бустеры, получать задания, обменивать соты на награды и отслеживать рейтинг. В игре спрятаны пасхалки и отсылки к популярным фантастическим мирам, что делает её ещё интереснее. «Охотники на мошенников» помогают разобраться с реальными угрозами через увлекательный игровой процесс.