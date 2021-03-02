Билайн запустил два новых тарифа для обеспеченных абонентов

Новые тарифы называются «На максимум! и «На максимум+». Как указано в их описании, они рассчитаны на абонентов, не привыкших ограничивать себя в связи.

В тариф «На максимум!» входят: 3000 минут на звонки по России, минуты и трафик в сетях других операторов в регионах России и за рубежом, безлимит на мобильный интернет, в том числе раздача, подключение пяти дополнительных номеров, с которыми можно делиться минутами, SMS и гигабайтами.

В тариф «На максимум+» помимо этого входит бесплатный доступ к высокоскоростному домашнему интернету (скорость до 500 Мбит/с) и телевидению. Также есть услуга «Страховка при нуле», благодаря которой можно пользоваться связью даже с отрицательным балансом на счету.