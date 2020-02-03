Билайн запустит новый удешевлённый тариф на троих с безлимитным интернетом

О тарифах рассказал Telegram-канал AbloudRealtime со ссылкой на выступление исполнительного вице-президента «Билайн» по маркетингу и бренду. По его словам, уже четыре млн клиентов оператора пользуются Семейными тарифами. Благодаря этому абоненты, как утверждается, смогли сэкономить 15 млрд рублей.

Теперь же «Билайн» представляет ещё одну линейку удешевлённых тарифов «Близкие люди». В неё войдут пять различных пакетов. Каждый из тарифов предусматривает подключение нескольких телефонных номеров по одному договору. Главным образом, услуга предназначена для родственников.

Тарифы включают в себя интернет-трафик объёмом от 20 ГБ до безлимита, полный безлимит на мессенджеры, от 400 до 4000 минут, безлимитные звонки на «любимый номер», домашний интернет на скорости 100 Мбит/с, телевидение до 195 каналов, а также фильмы и сериалы в сервисе VIP Play.

Сообщается, что тариф под условным названием БЛ 3 на троих и с безлимитным интернетом будет стоить всего 900 рублей в Москве. Это дешевле, чем существующие Семейные тарифы, в которых за подключение номеров родственников к услугам нужно платить дополнительные деньги.

Официальные точные цены на все тарифы будут объявлены компанией завтра, 4 февраля, вместе с открытием подключения.