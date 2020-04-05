Билл Гейтс готов потратить миллиарды долларов на создание вакцины от коронавируса

Гейтс заявил журналистам, что его благотворительный фонд может быстрее мобилизоваться для борьбы с коронавирусом, чем правительство. Миллиардер рассказал, что выбрал семь кандидатов на вакцину от вируса. Несмотря на то, что в итоге эффективными окажутся не все, Гейтс считает это правильным поступком. Лучше сейчас финансировать все предприятия, чем сначала задаться вопросом: «Окей, какая вакцина работает?», а значит потратить время.

Билл думает, что разработка вакцины может занять до 18 месяцев. При этом Гейтс потратит несколько миллиардов долларов на создание необходимых приборов и инфраструктуры. Впрочем, миллиардер уверен, что такая сумма является незначительной в ситуации, когда на кону стоят триллионы долларов.