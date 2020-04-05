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Билл Гейтс готов потратить миллиарды долларов на создание вакцины от коронавируса
Он профинансирует разработку семи перспективных вакцин
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) готов потратить миллиарды долларов на создание вакцины от коронавируса. Один из богатейших людей в мире вкладывает деньги в строительство предприятий для разработки семи перспективных вакцин.
Гейтс заявил журналистам, что его благотворительный фонд может быстрее мобилизоваться для борьбы с коронавирусом, чем правительство. Миллиардер рассказал, что выбрал семь кандидатов на вакцину от вируса. Несмотря на то, что в итоге эффективными окажутся не все, Гейтс считает это правильным поступком. Лучше сейчас финансировать все предприятия, чем сначала задаться вопросом: «Окей, какая вакцина работает?», а значит потратить время.
Билл думает, что разработка вакцины может занять до 18 месяцев. При этом Гейтс потратит несколько миллиардов долларов на создание необходимых приборов и инфраструктуры. Впрочем, миллиардер уверен, что такая сумма является незначительной в ситуации, когда на кону стоят триллионы долларов.