Билл Гейтс: «Наши внуки вырастут в мире, который будет намного хуже»

Гейтс написал, что когда он думает о мире, в котором родится его внук, он больше, чем когда-либо хочет помочь человечеству жить и процветать. Билл отметил, что к 2050 году нам необходимо устранить глобальные выбросы парниковых газов.

«Экстремальные погодные условия уже причиняют много страданий, и если мы не добьёмся нулевого уровня выбросов, наши внуки вырастут в мире, который будет намного хуже», — добавил Гейтс.