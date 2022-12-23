20:30, 23 декабря 2022
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Билл Гейтс: «Наши внуки вырастут в мире, который будет намного хуже»Если мы не остановим изменение климата
«Недавно я начал смотреть на мир через новую призму — когда моя старшая дочь сообщила мне невероятную новость о том, что в следующем году я стану дедушкой», — так начал Билл Гейтс очередное письмо в личном блоге. Он порассуждал на тему того, какое будущее может ждать его внуков.
Фото: Flickr
Гейтс написал, что когда он думает о мире, в котором родится его внук, он больше, чем когда-либо хочет помочь человечеству жить и процветать. Билл отметил, что к 2050 году нам необходимо устранить глобальные выбросы парниковых газов.
«Экстремальные погодные условия уже причиняют много страданий, и если мы не добьёмся нулевого уровня выбросов, наши внуки вырастут в мире, который будет намного хуже», — добавил Гейтс.