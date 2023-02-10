Билл Гейтс назвал ещё одно событие, сопоставимое с изобретением интернета

21:16, 10 февраля 2023
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Билл Гейтс назвал ещё одно событие, сопоставимое с изобретением интернетаПо крайней мере шумиха вокруг него большая
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс поделился своим мнением насчёт чат-бота ChatGPT. Он сравнил его появление с изобретением интернета.
Фото: Flickr
Гейтс считает, что такая технология, как ChatGPT, «изменит наш мир к лучшему». Она поможет человеку эффективнее выполнять многие задачи.
Изданию Forbes Билл сказал, что появление ChatGPT можно сравнить с изобретением интернета и компьютера. Гейтс отметил, что это самая горячая тема 2023 года.