Билл Гейтс назвал ещё одно событие, сопоставимое с изобретением интернета

Гейтс считает, что такая технология, как ChatGPT, «изменит наш мир к лучшему». Она поможет человеку эффективнее выполнять многие задачи.

Изданию Forbes Билл сказал, что появление ChatGPT можно сравнить с изобретением интернета и компьютера. Гейтс отметил, что это самая горячая тема 2023 года.