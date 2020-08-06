Билл Гейтс назвал ещё одну опасность для человечества помимо коронавируса
Гейтс считает, что последствия загрязнения атмосферы Земли будут ещё более губительными, чем от пандемии коронавирусной инфекции. По мнению предпринимателя, климатическая катастрофа случился уже в ближайшие десятилетия.
Из-за проблем с экологией человечество столкнётся с ростом смертности и экономическими трудностями. «Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — приводит слова Гейтса издание «Лента. ру». По оценке Билла, в течение 40 лет смертность от повышения уровня температуры на планете сравнится со смертностью от COVID-19. А к концу столетия последствия климатической катастрофы могут стать в пять раз смертоноснее, чем заболевание.
Предприниматель уверен, что человечеству нужно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.