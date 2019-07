Билл Гейтс назвал любимую книгу

Миллиардер читает по одной книге в неделю, пишет CNBC. Этим летом Гейтсу особенно понравилась работа социолога Николаса Кристакиса «Эскиз: эволюционные истоки хорошего общества» (Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society). В ней автор рассказывает о том, как «хорошие» качества, закрепившиеся в людях благодаря эволюции, привели к возникновению современного общества.

Социолог считает, что сегодня учёные чаще всего исследуют негативные качества людей, игнорируя положительные. По мнению, Гейтса, книга вышла оптимистичной и легко читается.

Билл посоветовал ещё одну оптимистичную книгу «Добрые ангелы человеческой природы» (The Better Angels of Our Nature) Стивена Пинкера.