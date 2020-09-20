Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Предприниматель беседовал с журналистами на американском телеканале Fox News. Гейтс полагает, что пандемия закончится в лучшем случае в 2022 году. Он отталкивается в прогнозах от предположения, что в начале 2021 года будет сертифицировано применение вакцин. В этом случае к середине 2021 года ситуация начнет выправляться. В норму всё придёт в 2022 году.

Гейтс отметил, что такой сценарий вероятен только при условии, что в следующем году получится «сбить показатели распространения инфекции» по всему миру.

Предприниматель также рассказал, что за время пандемии уровень вакцинации от различных заболеваний снизился на 14% по всему миру. Это, по словам Гейтса, уничтожило достижения за предыдущие 20 лет.