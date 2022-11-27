Наука и технологии
10:44, 27 ноября 2022
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Билл Гейтс назвал свои 5 самых любимых книг

Там есть и художка, и научпоп

Билл Гейтс в своём блоге перечислил пять своих самых любимых книг. Он советует прочесть их в длинные праздничные выходные.

Билл Гейтс назвал свои 5 самых любимых книг

Фото: pixabay

Обычно Билл Гейтс в таких блогах рассказывает, какие книги прочёл за последний год. Однако в этот раз он решил составить список вне зависимости от этого.

  • «Чужак в чужой стране» Роберта Хайнлайна.

Эту книгу Гейтс называет лучшим введением в научную фантастику.

  • «Сдаться» Боно.

Речь о лидере группы U2. Это новая книга, и Билл горячо её рекомендует, чтобы узнать историю мальчика из пригорода Дублина, который вырос и стал всемирно известной рок-звездой и филантропом.

  • «Команда соперников: политический гений Авраама Линкольна» Дориса Кернс Гудвина.

Билл называет это лучшим гидом по тому, как управлять страной.

  • «Теннис. Психология успешной игры» Тимоти Голви.

«Эту книгу 1974 года должен прочитать каждый, кто играет в теннис, но я думаю, что даже люди, которые никогда не играли, получат от неё что-то полезное», — пишет Билл.

  • «Сон Менделеева» Пола Стрэтэйрна.

Билл отмечает, что это захватывающий взгляд на то, как развивалась наука и как развивалось человеческое любопытство на протяжении тысячелетий.

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