Билл Гейтс назвал свои 5 самых любимых книг

Обычно Билл Гейтс в таких блогах рассказывает, какие книги прочёл за последний год. Однако в этот раз он решил составить список вне зависимости от этого.

«Чужак в чужой стране» Роберта Хайнлайна.

Эту книгу Гейтс называет лучшим введением в научную фантастику.

«Сдаться» Боно.

Речь о лидере группы U2. Это новая книга, и Билл горячо её рекомендует, чтобы узнать историю мальчика из пригорода Дублина, который вырос и стал всемирно известной рок-звездой и филантропом.

«Команда соперников: политический гений Авраама Линкольна» Дориса Кернс Гудвина.

Билл называет это лучшим гидом по тому, как управлять страной.

«Теннис. Психология успешной игры» Тимоти Голви.

«Эту книгу 1974 года должен прочитать каждый, кто играет в теннис, но я думаю, что даже люди, которые никогда не играли, получат от неё что-то полезное», — пишет Билл.

«Сон Менделеева» Пола Стрэтэйрна.

Билл отмечает, что это захватывающий взгляд на то, как развивалась наука и как развивалось человеческое любопытство на протяжении тысячелетий.