Билл Гейтс назвал свою величайшую ошибку на посту главы Microsoft

Гейтс уверен, что именно Microsoft должна была стать автором главной операционной системы для смартфонов не от Apple. Теперь же момент упущен, и Google с андроидом уже вряд ли кто-то сможет потеснить.

Об этом Гейтс рассказал на мероприятии венчурного фонда Village Global. По его мнению, в мире есть место только одной операционной системы-конкурента Apple. Он корит себя за то, что Microsoft не стала тем, чем является Google с Android, то есть разработчиком стандартной платформы для смартфонов.

Напомним, что компания Гейтса с 2000 года работала над своей мобильной операционной системой. В 2010 Microsoft выпустила Windows Phone, которая занимала третье место по популярности среди смартфонов. Тем не менее, в январе 2018 года компания решила остановить активную разработку Windows Phone.