Билл Гейтс оценил современную борьбу с климатическим кризисом: что нас ждет

Гейтс указывает на ощутимые успехи «чистой промышленной революции»: от переосмысления производства удобрений с помощью генетически модифицированных микробов до создания стали и цемента без выбросов. Он обращает внимание на чудо герметизации воздуховодов Aeroseal и окна Luxwall, способные сократить потери энергии в зданиях на 40%.

Филантроп убежден, что мы являемся свидетелями рассвета новой эры, и призывает всех ознакомиться с докладом Breakthrough Energy «Состояние переходного периода» для глубокого погружения в его «климатический оптимизм».