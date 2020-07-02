Билл Гейтс озвучил основные методы борьбы с коронавирусом

Об этом Гейтс говорил с журналистами Fast Company, «Лента.ру» предоставила перевод материала. Билл рассказал, что для эффективной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции его фонд опирается на четыре метода: вакцинацию, создание диагностических инструментов, разработку новых средств лечения и защиту уязвимых перед COVID-19 групп населения.

Гейтс надеется, что вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 будет создана к 2021 году. Он сообщил, что мечтает получить миллиарды доз вакцины и дать к ним доступ для всех.

Также Гейтс признался, что его немного пугают теории заговоров, связанные с его именем. Речь идёт об идеях о том, что предприниматель намерен чипировать людей через вакцины.