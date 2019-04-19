Билл Гейтс побил собственный 20-летний рекорд по размеру состояния

Как сообщает Forbes, акции Microsoft обеспечивают 12,5% состояния Гейтса. Тем не менее, их роста хватило, чтобы эта цифра превысила $100 миллиардов. В последний раз она достигала таких высот в апреле 1999 года.

Билл Гейтс, на сегодняшний день, занимает второе место в списке самых богатых людей мира. Лидером же является основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние равно $153,2 миллиардам. В периоды с 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 год статус богатейшего человека на планете носил Гейтс. До июня 2008 года он был руководителем Microsoft, а теперь занимает пост председателя совета директоров.