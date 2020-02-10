Билл Гейтс потратил сотни миллионов долларов на самую экологичную яхту в мире

Яхта так и называется Aqua. Проект судна разработала голландская компания Sinot. Миниатюрную модель яхты уже показывали на выставке в Монако в декабре 2019 года. Длина полноразмерного судна составит 112 метров. На нём смогут разместиться 14 гостей и 31 член экипажа.

В качестве топлива у яхты выступит жидкий водород, который будет храниться в двух 28-тонных резервуарах. В топливных элементах водород будет смешиваться с кислородом. Побочным продуктом при этом станет вода, а значит яхта не причинит ущерба природе.

Aqua, как и полагается дорогому судну, будет иметь вип-каюты, вертолётную площадку, каскадный бассейн с панорамным видом и зону отдыха.