Билл Гейтс пожертвовал $12 млн на избавление коров от повышенного газообразования

В частности BEV инвестирует в австралийский стартап Rumin8. Компания занимается созданием доступного корма на основе морских водорослей. Заявляется, что такая еда снизит газообразование у крупного рогатого скота.

По данным учёных, около 14,5% выбросов парниковых газов приходится на животноводство. Значительная часть от этих объёмов приходится на метан, который испускают коровы при переваривании пищи.

При этом человечество не может резко отказаться от разведения животных, поэтому специалисты активно ищут альтернативные способы сократить выбросы газов. Специальная диета для крупного рогатого скота может стать одним из них.