Билл Гейтс предсказал 7 изменений в ближайшие годы

Прогнозы предпринимателя опубликовало издание Inc. Гейтс считает, что во-первых, в ближайшем будущем удалённые встречи станут нормой. Раньше клиент мог обидеться, если с ним не захотели бы встречаться лично. Теперь отношение к этому изменилось.

Во-вторых, программное обеспечение, особенно для онлайн-общения, станет развиваться быстрее. В-третьих, компании начнут делить между собой офисы. Просто потому, что работать в офисе полную неделю снова станут немногие.

В-четвёртых, люди перестанут стремиться переехать в крупные центры. Работать на удалёнке можно будет из любой точки мира. В-пятых, люди станут меньше общаться с коллегами.

Также Гейтс считает, что мир ещё долго не вернется в норму. По-настоящему справиться с пандемией можно будет, только когда коронавирус возьмут под контроль во всём мире, а вакцина станет доступна каждому. И последний прогноз — следующая пандемия будет не такой страшной. Человечество получило опыт борьбы с инфекцией и сможет его применить.