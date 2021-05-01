Билл Гейтс профинансировал добычу энергии из недр Земли

Финансирование получила технологическая компания Fervo Energy, которая базируется в Хьюстоне, штат Техас. Инвесторами выступили фонд Breakthrough Energy Билла Гейтса и Capricorn Investment Group бывшего управляющего eBay. Всего они передали компании $28 млн.

Fervo планирует вложить эти деньги в проекты, которые «принесут сотни мегаватт электроэнергии в ближайшие несколько лет».

Основатель компании утверждает, что большой процент населения Земли живёт рядом с хорошими геотермальными источниками. 25 стран уже имеют работающие геотермальные электростанции, а ещё в 25 странах они будут развиваться. Fervo также заявила, что её бизнес в последние годы растёт.

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