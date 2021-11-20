Билл Гейтс профинансирует создание экспериментального реактора

Строительство и эксплуатацию реактора будет возглавлять компания Southern Company. Она подписала с Министерством энергетики США соглашение о работах на участке Национальной лаборатории Айдахо (INL). Как мы уже упоминали, в проекте наряду с Southern Company участвует TerraPower, а также Core Power, Orano Federal Services, Electric Power Research Institute и 3M Company.

Стоит отметить, что на этот проект выделяет деньги и Министерство энергетики США — вложения исчисляются миллионами долларов.

Финальный вариант реактора будет использовать расплавленную соль в качестве теплоносителя и средства подачи топлива в реактор. Реакция деления в такой установке должна быть более эффективной.