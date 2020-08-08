Билл Гейтс прокомментировал сделку Microsoft с TikTok

Гейтс описал потенциальную сделку как «кубок яда». Он дал понять, что приобретение Microsoft части TikTok не будет лёгким процессом. «Кто знает, что будет с этой сделкой», — отметил Гейтс. По его мнению, быть крупным игроком в бизнесе соцмедиа — непросто, и Microsoft придётся столкнуться с совершенно иным уровнем модерации контента.

В целом, Гейтс считает странным всё, что происходит вокруг ситуации с TikTok и Microsoft.