Билл Гейтс рассказал, кому в первую очередь должны давать лекарства и вакцину от COVID-19

«Если мы просто позволим лекарствам и вакцине доставаться тем, кто предложит за них самую высокую цену, а не тем, кому они действительно нужны, мы получим более долгую, более несправедливую и смертельную пандемию», — отметил Гейтс. — «Нам нужны лидеры, которые смогут принимать сложные решения по поводу распределения (прим. лекарств и вакцин) по справедливости, а не только по рыночным факторам».

Издание The Verge напомнило, что сейчас есть 21 кандидат на вакцину от коронавируса. Препараты находятся на этапе клинических испытаний, тестируются на добровольцах. Эксперты уже успели предупредить о «вакцинном национализме» — ситуации, когда страны соревнуются между собой, чтобы получить потенциальную вакцину первыми.