Билл Гейтс рассказал о вероятном развитии пандемии в ближайшее время

Мнением предприниматель поделился в своём блоге. Гейтс думает, что следующие два месяца станут новым этапом пандемии в развитых странах. Людям могут разрешить выходить на улицу, но они не смогут посещать общественные места. Бизнес будет открываться постепенно. Как, например, в Китае в случае с заводом Microsoft. Сейчас на работу ходит только половина сотрудников. Дома остаются те, кто хочет. При этом на предприятии соблюдаются меры предосторожности.

Гейтс рассуждает о том, что разрешить сначала работу отраслям, которые наиболее выгодны для экономики и не связаны с высоким риском заражения, сложно. Дело в том, что современная экономика характеризуется большим количеством взаимосвязей.

Также Гейтс считает, что развлекательные и спортивные мероприятия не будут доступны людям ещё долгое время. Если весной 2021 года можно будет посетить концерт или спортивную игру, то только благодаря «чудесному лекарству».