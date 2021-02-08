Наука и технологии
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Билл Гейтс рассказал об угрозах для человечества после пандемии
Их две
Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium рассказал, с какими угрозами человечество столкнётся после пандемии коронавирусной инфекции.
По мнению Гейтса, таких угроз две. Первая — это изменение климата. И человечество к этому не готово. Гейтс утверждает, что из-за глобальных перемен ежегодно будет увеличиваться смертность.
Вторая угроза — биотерроризм. Под этим термином имеется в виду использование кем-либо биологического оружия против населения. В качестве оружия могут выступать микроорганизмы. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — отметил Гейтс.
Ранее предприниматель уже говорил о возможности новой пандемии.