Билл Гейтс рассказал об угрозах для человечества после пандемии

По мнению Гейтса, таких угроз две. Первая — это изменение климата. И человечество к этому не готово. Гейтс утверждает, что из-за глобальных перемен ежегодно будет увеличиваться смертность.

Вторая угроза — биотерроризм. Под этим термином имеется в виду использование кем-либо биологического оружия против населения. В качестве оружия могут выступать микроорганизмы. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — отметил Гейтс.

Ранее предприниматель уже говорил о возможности новой пандемии.