Билл Гейтс снова напомнил миру, что он не использует iPhone

Вместо этого Гейтс подтвердил, что пользуется Samsung Galaxy Z Fold 4, который он получил непосредственно от председателя совета директоров Samsung (в прошлом году Гейтс говорил, что пользуется Galaxy Z Fold 3).

Гейтс сказал, что благодаря размеру развернутого экрана Galaxy Z Fold4 ему не нужно использовать планшет. Вместо этого он просто полагается на свой смартфон и неназванный "портативный ПК" на базе Windows.