Билл Гейтс снова напомнил миру, что он не использует iPhone

12:35, 14 января 2023
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Билл Гейтс снова напомнил миру, что он не использует iPhoneВидимо, этого никогда не случится
Билл Гейтс уже много раз говорил, что предпочитает Android. И вот он вновь появился на форуме Reddit. Соучредитель Microsoft рассказал, что он все еще не перешел на iPhone, а также не использует iPad, Mac и даже планшет производства собственной компании Surface Duo.
Фото: Samsung
Вместо этого Гейтс подтвердил, что пользуется Samsung Galaxy Z Fold 4, который он получил непосредственно от председателя совета директоров Samsung (в прошлом году Гейтс говорил, что пользуется Galaxy Z Fold 3).
Гейтс сказал, что благодаря размеру развернутого экрана Galaxy Z Fold4 ему не нужно использовать планшет. Вместо этого он просто полагается на свой смартфон и неназванный "портативный ПК" на базе Windows.