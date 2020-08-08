Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Гейтс беседовал с журналистам издания Wired. Он заявил, что наблюдает прогресс в диагностике, терапии и разработке вакцины против COVID-19.

«Это заставляет меня думать, что “богатый” мир сможет покончить с этим (прим. пандемией) к концу 2021 года, а весь мир в целом — к концу 2022 года», — заявил Гейтс.

Также сооснователь Microsoft выразил опасения, что в таких странах, как Китай и Россия, вакцину от коронавируса могут начать применять на людях ещё до того, как будет доказана её безопасность и эффективность. В США, например, будут ещё в течение трёх-четырёх месяцев только изучать побочные эффекты препарата.