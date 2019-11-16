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Билл Гейтс стал самым богатым в мире из-за контракта с военными США
Пентагон переходит на облачные серверы Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс снова стал первым в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Составители рейтинга полагают, что бизнесмену помог контракт с Пентагоном.
Сообщается, что первую строчку в списке Гейтс занял в первый раз более чем за два года. Причиной тому мог стать контракт Microsoft с военными США, благодаря которому компания получила $10 млрд. По договорённости Пентагон должен будет перейти на облачные серверы Microsoft. Из-за этого акции компании подорожали на 4%, а состояние Гейтса выросло до $110 млрд.
Стоит отметить, что предприниматель обогнал в рейтинге главу Amazon Джеффа Безоса, компания которого тоже боролась за контракт с Пентагоном. После проигрыша акции Amazon упали почти на 2%, а состояние Безоса уменьшилось до $108,7 млрд.