Билл Гейтс высмеял антимасочников и сравнил их с нудистами

Актриса согласилась с Гейтсом и отметила, что если хочется быстро вернуться к нормальной жизни, нужно носить маску. А если не хочется её носить, то при этом надо оставаться дома.

Рашида также задала Гейтсу вопрос, почему эксперты раньше не считали маски эффективным средством борьбы с пандемией. Билл ответил, что специалисты в таких суждениях отталкивались от знаний о других респираторных вирусах. Если, например, простуженный человек проведёт час без маски в комнате с другими людьми, большинство из них не заболеют. А вот в случае с коронавирусом в такой же ситуации заболеет большой процент.

Усугубляет положение и то, что COVID-19 может проходить бессимптомно, то есть человек может заражать других, ничего не подозревая.