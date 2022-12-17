Биофизик описал, каким может быть человек будущего

Футуролог пояснил, что раньше эволюция человека шла по пути слепого естественного отбора. Теперь же мы получили возможность управлять изменениями. «Скорее всего, в ближайшем времени, а по эволюционным часам это будет мгновение, то есть человек не успеет естественным образом измениться, будет целенаправленная эволюция. Человек сможет изменять себя так, как захочет. Выращивать новые органы, которых не было. Осваивать новые среды обитания: океан, открытый космос», — заявил Артюхов.

Он считает, что, скорее всего, человека ждёт слияние с электроникой, компьютерами и информационными сетями, виртуальной реальностью. Также у людей могут появиться новые органы чувств, чтобы видеть рентгеновское излучение, слышать ультразвук, слушать радиоволны.