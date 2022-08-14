Биоинженеры "подглядели" за глазами мух и эхолокатором летучих мышей для создания 3D-камеры

В темноте летучие мыши могут визуализировать яркую картину своего окружения с помощью эхолокации. Их высокочастотный писк отражается от окружающей среды и улавливается ушами.

Многие насекомые имеют сложные фасеточные глаза, в которых каждый "глаз" состоит из сотен или десятков тысяч отдельных единиц для зрения, что позволяет видеть одно и то же с нескольких сторон. Например, глаза мух дают им обзор почти в 360 градусов.

Вдохновившись этими двумя природными явлениями команда под руководством Калифорнийского университета задалась целью разработать высокопроизводительную систему 3D-камер с расширенными возможностями, которая использовала бы эти преимущества, но при этом устраняла бы недостатки природы.