Биоинженеры "подглядели" за глазами мух и эхолокатором летучих мышей для создания 3D-камеры

Биоинженеры "подглядели" за глазами мух и эхолокатором летучих мышей для создания 3D-камерыТеперь можно “видеть” что скрыто за углом
В темноте летучие мыши могут визуализировать яркую картину своего окружения с помощью эхолокации. Их высокочастотный писк отражается от окружающей среды и улавливается ушами.
Многие насекомые имеют сложные фасеточные глаза, в которых каждый "глаз" состоит из сотен или десятков тысяч отдельных единиц для зрения, что позволяет видеть одно и то же с нескольких сторон. Например, глаза мух дают им обзор почти в 360 градусов.
Вдохновившись этими двумя природными явлениями команда под руководством Калифорнийского университета задалась целью разработать высокопроизводительную систему 3D-камер с расширенными возможностями, которая использовала бы эти преимущества, но при этом устраняла бы недостатки природы.
Названная CLIP, технология позволяет системе камер "видеть" с расширенным диапазоном глубины и вокруг объектов. В ходе экспериментов исследователи продемонстрировали, что их система может "видеть" скрытые объекты, которые не замечают обычные 3D-камеры.
Исследователи также используют тип LiDAR, или "Light Detection And Ranging", в котором лазер сканирует окружающее пространство для создания 3D-карты местности.
Используя семь камер LiDAR с CLIP, массив делает снимок сцены с более низким разрешением, обрабатывает то, что видят отдельные камеры, а затем восстанавливает объединенную сцену в 3D-изображении высокого разрешения. Исследователи продемонстрировали, что система камер может получить изображение сложной 3D-сцены с несколькими объектами, расположенными на разных расстояниях.