Биоинженеры создали бактерию, способную поглощать CO2

Этот умный цикл, построенный на двух сверхбыстрых ферментах, фиксирующих CO2, превращает атмосферный воздух в ацетил-КоА, ключевой строительный блок для биотоплива, материалов и фармацевтических препаратов. THETA не только быстрее естественного фотосинтеза, но и в 100 раз увеличивает его производительность благодаря продуманной оптимизации.

Но не стоит ожидать, что эти крошечные «всасыватели CO2» появятся как по волшебству в одночасье. Полный 17-ступенчатый цикл THETA слишком сложен для одноклеточных бактерий. На данный момент команда разбила процесс на три управляемых модуля, успешно интегрировала их в E. coli и доказала, что каждый из них работает. Следующая задача — объединить все 17 этапов в одну крошечную «фабрику», синхронизировав их с естественным метаболизмом бактерии.

«Этот цикл может стать универсальной платформой для получения ценных соединений непосредственно из CO2», — говорит ведущий автор исследования Шаньшань Луо.