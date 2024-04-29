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Наука и технологии
Опубликовано 29 апреля 2024, 15:00
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Биолог рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсиса

Вот что делает радиация с окружающей средой
От Хиросимы и Нагасаки до Чернобыля и Фукусимы — человечество уже не раз сталкивалось с ядерными катастрофами. Сообщения о процветании жизни в Чернобыле в последние годы рисуют совершенно иную картину постапокалиптической пустоши. Но как дело обстоит на самом деле?
Биолог рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсиса
© UCL

Как отмечает профессор Тимоти Муссо, учёный-биолог, который провел 25 лет, изучая экосистемы в местах ядерных катастроф, сейчас мы живём в мире, наполненном радиацией. И постепенно её становится всё больше. Поэтому всё, что произойдёт в Чернобыле, Фукусиме, будет иметь отношение и к остальным людям на планете.

Когда происходят радиоактивные катастрофы, в окружающую среду выбрасывается ионизирующая радиация. Она способна разрушить или изменить ДНК организмов, которые подверглись её воздействию. Эти изменения, как и опечатки в генетическом коде, могут привести к мутациям.

Большинство возникающих после влияния радиации мутаций никак не влияют на организм, поскольку затрагивают те части генома, где небольшая перестройка ДНК не имеет последствий.

Биолог рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсиса
© Amazon Prime Studios

С другой стороны, определённые мутации могут быть настолько вредными для организма, что он просто умирает. Рак и катаракта с ранним началом являются распространёнными мутациями, влияющими на здоровье.

Между этими двумя крайностями есть множество мутаций, которые влияют несильно или частично на организм. Например, у людей появляются лишние пальцы, наросты или асимметрия, когда одна нога короче другой.

У людей, которые выжили после атомных бомб, сброшенных на Японию в 1945 году, некоторые дети родились с заболеванием «микроцефалия». Это когда голова у эмбриона из-за радиации становится меньше, чем обычно.

Ещё одна возможная мутация — изменение цвета. К примеру, перья у птиц в целом становятся более тусклыми.

Основной удар радиации в местах ядерных катастроф часто принимают на себя растения. Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, листья на деревьях в окрестностях Чернобыля изменили форму после взрыва. Также сосновый лес возле места взрыва стал известен как «Рыжий лес», который позже вырубили.

Бывают и полезные мутации, которые всё же являются исключением, а не правилом. Так, радиация заставила древесных лягушек эволюционировать и приобрести более тёмный окрас. Но вероятность возникновения такой мутации очень и очень низка.