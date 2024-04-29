Биолог рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсиса

Биолог рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсисаВот что делает радиация с окружающей средой
Как отмечает профессор Тимоти Муссо, учёный-биолог, который провел 25 лет, изучая экосистемы в местах ядерных катастроф, сейчас мы живём в мире, наполненном радиацией. И постепенно её становится всё больше. Поэтому всё, что произойдёт в Чернобыле, Фукусиме, будет иметь отношение и к остальным людям на планете.
Когда происходят радиоактивные катастрофы, в окружающую среду выбрасывается ионизирующая радиация. Она способна разрушить или изменить ДНК организмов, которые подверглись её воздействию. Эти изменения, как и опечатки в генетическом коде, могут привести к мутациям.
Большинство возникающих после влияния радиации мутаций никак не влияют на организм, поскольку затрагивают те части генома, где небольшая перестройка ДНК не имеет последствий.
С другой стороны, определённые мутации могут быть настолько вредными для организма, что он просто умирает. Рак и катаракта с ранним началом являются распространёнными мутациями, влияющими на здоровье.
Между этими двумя крайностями есть множество мутаций, которые влияют несильно или частично на организм. Например, у людей появляются лишние пальцы, наросты или асимметрия, когда одна нога короче другой.
У людей, которые выжили после атомных бомб, сброшенных на Японию в 1945 году, некоторые дети родились с заболеванием «микроцефалия». Это когда голова у эмбриона из-за радиации становится меньше, чем обычно.
Ещё одна возможная мутация — изменение цвета. К примеру, перья у птиц в целом становятся более тусклыми.
Основной удар радиации в местах ядерных катастроф часто принимают на себя растения. Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, листья на деревьях в окрестностях Чернобыля изменили форму после взрыва. Также сосновый лес возле места взрыва стал известен как «Рыжий лес», который позже вырубили.
Бывают и полезные мутации, которые всё же являются исключением, а не правилом. Так, радиация заставила древесных лягушек эволюционировать и приобрести более тёмный окрас. Но вероятность возникновения такой мутации очень и очень низка.