Биолог рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсиса

С другой стороны, определённые мутации могут быть настолько вредными для организма, что он просто умирает. Рак и катаракта с ранним началом являются распространёнными мутациями, влияющими на здоровье.

Между этими двумя крайностями есть множество мутаций, которые влияют несильно или частично на организм. Например, у людей появляются лишние пальцы, наросты или асимметрия, когда одна нога короче другой.

У людей, которые выжили после атомных бомб, сброшенных на Японию в 1945 году, некоторые дети родились с заболеванием «микроцефалия». Это когда голова у эмбриона из-за радиации становится меньше, чем обычно.

Ещё одна возможная мутация — изменение цвета. К примеру, перья у птиц в целом становятся более тусклыми.

Основной удар радиации в местах ядерных катастроф часто принимают на себя растения. Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, листья на деревьях в окрестностях Чернобыля изменили форму после взрыва. Также сосновый лес возле места взрыва стал известен как «Рыжий лес», который позже вырубили.

Бывают и полезные мутации, которые всё же являются исключением, а не правилом. Так, радиация заставила древесных лягушек эволюционировать и приобрести более тёмный окрас. Но вероятность возникновения такой мутации очень и очень низка.