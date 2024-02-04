Биолог рассказал, какие собаки чаще болеют раком

Опубликовано 04 февраля 2024, 14:15
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Биолог рассказал, какие собаки чаще болеют ракомЗависит это от их породы и размера
Американский учёный Леонард Нанни проанализировал три больших массива данных и узнал, какие породы собак чаще всего страдают от рака. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
В ходе нового исследования использовалась многоступенчатая модель канцерогенеза. Оказалось, что у самых маленьких пород собак типа чихуахуа, карликового померанского шпица и пекинеса была наименьшая смертность от рака. Они составляла 10% или меньше.
Чаще всего умирали от рака при этом породы, вес тела которых был от 29 до 42 кг. Это шотландский терьер (скотчтерьер), бульмастиф, прямошерстный ретривер, бернский зенненхунд. Также у терьеров была высокая смертность от рака в целом.
В то же время те собаки, которые весили более 60 кг, реже умирали от онкологии. По мнению учёного, это связано с тем, что рак представляет собой «болезнь старости», а собаки очень крупных пород умирают обычно в довольно молодом возрасте.
Источник:Naked Science
Автор:Валерия Филимонова