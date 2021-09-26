Биолог рассказала о необычном свойстве горьких огурцов

Сначала биолог пояснила, что клетки органов и тканей человека время от времени должны обновляться. Процесс избавления от дефектных клеток называется аутофагией (дословно «самопоедание»). «Когда погибают старые нежизнеспособные клетки, организм из стволовых клеток строит новые структуры, омолаживая себя», — объяснила специалист.

По словам Мальцевой, обновление организма можно ускорить с помощью некоторых продуктов. Это, например, огурцы. В их тканях вырабатываются особые вещества — кукурбитацины. Из-за них пристеблевые части огурца кажутся горькими. Как утверждает биолог, такие вещества могут подавать клеткам сигналы, чтобы начиналась аутофагия.

Такими же свойствами обладают ягоды физалиса, куркума и хорошие сорта сои. Также следует избегать стресса, заявила биолог.

Стоит отметить, что в других источниках учёные не спешат заявлять о пользе кукурбитацинов.