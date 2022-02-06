Биолог: во время COVID-19 вы стареете на 10 лет

По словам биолога, все дело в том, что организм непривитого от коронавируса человека, во время болезни может за 10 дней испытать такую нагрузку, какую обычно люди испытывают в течении десяти лет. Именно этим он и объясняет высокую смертность от коронавируса у пожилых людей, они просто не выдерживают подобных скачков.

Однако он считает, что подобное ускоренное старение вполне обратимо. Скулачев уточнил, что в период COVID-19 и постковида человеку нормально чувствовать себя плохо, но потом все возвращается к “более или менее нормальному биологическому возрасту”.

По словам биолога, вакцинированные люди ощущают этот процесс намного меньше, потому что вакцина позволяет переболеть ковидом в более легкой форме.

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