Биологи описали новое подсемейство пещерных улиток Кавказа

Hydrobiidae, или иловые улитки, — это крошечные пресноводные и солоноватоводные моллюски, встречающиеся почти на всех континентах. Они населяют родники, ручьи и подземные воды. Из-за малых размеров и одинаковой формы раковин систематика этих улиток была сложной — современные молекулярные методы позволили исследователям построить точное филогенетическое древо.

Команда СПбГУ изучила 443 новых нуклеотидные последовательности, выявив множество ранее неизвестных видов и родов. Большая часть кавказских улиток оказалась тесно связана с видами, обнаруженными в Крыму, а также Балкан, Турции и Иберийского полуострова.

В будущем исследователи планируют выяснить пути миграции и расселения кавказских улиток.