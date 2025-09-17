Биологи описали новое подсемейство пещерных улиток Кавказа

Опубликовано 17 сентября 2025, 20:351 мин.
Биологи описали новое подсемейство пещерных улиток КавказаCaucasopsiinae
Учёные Санкт-Петербургского государственного университета совместно с международной командой исследователей изучили пещерных улиток-гидробиид Кавказа и Закавказья и описали новое подсемейство. Вероятно эндемичное для региона — Caucasopsiinae.
Hydrobiidae, или иловые улитки, — это крошечные пресноводные и солоноватоводные моллюски, встречающиеся почти на всех континентах. Они населяют родники, ручьи и подземные воды. Из-за малых размеров и одинаковой формы раковин систематика этих улиток была сложной — современные молекулярные методы позволили исследователям построить точное филогенетическое древо.
Команда СПбГУ изучила 443 новых нуклеотидные последовательности, выявив множество ранее неизвестных видов и родов. Большая часть кавказских улиток оказалась тесно связана с видами, обнаруженными в Крыму, а также Балкан, Турции и Иберийского полуострова.
В будущем исследователи планируют выяснить пути миграции и расселения кавказских улиток.