Биологи разгадали загадку 30-летней давности о растениях

Понимание того, как этот процесс происходит на фундаментальном уровне, может помочь исследователям в самых разных областях: от улучшения состояния растений до получения более высоких урожаев.

Авторы новой работы обработали кресс-салат мягкой щёткой. Это активизировало тысячи генов и в растении высвободились гормоны стресса. Затем учёные использовали генетический скрининг, чтобы найти гены, отвечающие за этот процесс.

Исследователи обнаружили шесть отдельных генов, играющих роль в реакции на прикосновение, три — в сигнальном пути, связанном с жасмоновой кислотой, и три — в отдельном сигнальном пути.

«Наши результаты раскрывают научную загадку, которая ускользала от молекулярных биологов в течение 30 лет. Мы определили совершенно новый сигнальный путь, который контролирует реакцию растения на физический контакт и прикосновение. Теперь поиск дополнительных путей продолжается», — рассказали учёные.