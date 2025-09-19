«Бион-М» №2 вернулся на Землю с живыми организмами для исследований

10 из 75 совершивших космический полёт на спутнике "Бион-М" №2 мышей погибли. Учёные узнают, на каком этапе и по каким причинам это произошло. Это уже вторая миссия серии «Бион-М». Первая, в 2013 году, показала, что космическая среда наносит серьёзный вред живым организмам: невесомость и радиация ослабляют ДНК, нарушают работу мозга и кровеносной системы, а микроорганизмы могут становиться более агрессивными.

Главное отличие миссии №2 — аппарат находился на орбите, где вскоре планируется Российская орбитальная станция, близко к полюсам, где радиация особенно высока. Исследования помогут понять, насколько эффективны меры защиты живых существ и как подготовить космонавтов к длительным полётам.

Учёные подчёркивают, что цель миссии не бессмертие, а изучение того, как создать комфортные и безопасные условия жизни в космосе, подчеркнул профессор МАИ Александр Белявский. Эксперимент также включал внешние образцы с микроорганизмами для изучения выживаемости при возвращении на Землю.

Анализ данных с «Биона-М» №2 займёт несколько месяцев. К 2030 году планируется запуск «Бион-М» №3 с новой группой исследуемых организмов.