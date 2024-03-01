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Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2024, 21:00
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Бионическая медуза стала новым «рекрутом» в исследовании океана

Изучается необычный подход
Исследователи из Калифорнийского технологического института изучают новый подход к исследованию океана: биогибридные роботы-медузы. Сочетая природу и технологии, эти медузы оснащены электроникой, позволяющей собирать ценные данные из океанских глубин.

Почему медузы? Несмотря на свою «простоту», медузы обладают уникальными преимуществами. Они являются самыми эффективными пловцами в океане, требуя минимум энергии для преодоления огромных расстояний, они могут исследовать глубины, недоступные для человека и большинства традиционных роботов, и в отличие от животных со сложной нервной системой, у медуз нет мозга и способности чувствовать боль, что делает их «этически приемлемыми» для этой цели.

Бионическая медуза стала новым «рекрутом» в исследовании океана
© California Institute of Technology

Исследователи разработали двухсторонний подход. Имплантат кардиостимулятора, который регулирует скорость плавания медузы, позволяя ей двигаться быстрее при минимальных затратах энергии, и передний 3D-печатный «чехол». Эта «шапочка» обтекает тело медузы, уменьшая сопротивление и улучшая плавательные характеристики. В ней также размещаются датчики и другая электроника.

Испытания показали, что биогибридные медузы могут плавать в 4,5 раза быстрее, чем обычные, неся на себе полезный груз. При цене 20 долларов за одну медузу они имеют значительное преимущество перед исследовательскими судами, стоимость которых составляет десятки тысяч долларов в день.

В настоящее время медузы могут плавать только по прямой, но в будущем их планируется оснастить рулевым управлением для горизонтального перемещения.

Источник:California Institute of Technology
Автор:Максим Многословный