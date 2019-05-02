Ferra

Бионическую руку впервые в истории установили восьмилетнему ребёнку

Протез был напечатан на 3D-принтере
Компания Open Bionics подарила восьмилетнему британцу Фредди Пейну (Freddie Payne) бионический протез Hero на день рождения. Так мальчик стал самым молодым обладателем бионической руки.

Фредди родился без части правой руки. До последнего дня рождения мальчик использовал примитивные протезы, которые имели ограниченную функциональность. Бионический протез от Open Bionics намного лучше: с его помощью можно даже контролировать движение пальцев. Как заявляет компания, владельцы протеза могут управлять джойстиком при игре в приставку, совершать рукопожатия и давать «пять», не говоря о базовых функциях.

Open Bionics также сообщила, что этот протез — первая в мире бионическая рука, распечатанная на 3D-принтере. Устройство прошло клинические испытания. По словам сооснователя компании, ещё никто никогда не создавал бионические протезы, подходящие для восьмилетнего ребёнка.

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