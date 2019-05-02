Бионическую руку впервые в истории установили восьмилетнему ребёнку

Фредди родился без части правой руки. До последнего дня рождения мальчик использовал примитивные протезы, которые имели ограниченную функциональность. Бионический протез от Open Bionics намного лучше: с его помощью можно даже контролировать движение пальцев. Как заявляет компания, владельцы протеза могут управлять джойстиком при игре в приставку, совершать рукопожатия и давать «пять», не говоря о базовых функциях.

Open Bionics также сообщила, что этот протез — первая в мире бионическая рука, распечатанная на 3D-принтере. Устройство прошло клинические испытания. По словам сооснователя компании, ещё никто никогда не создавал бионические протезы, подходящие для восьмилетнего ребёнка.